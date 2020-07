Szczecińska śpiewaczka operowa startuje w konkursie i prosi o pomoc.





Olivia Ugha ma szansę na występ na gali operowej w Mediolanie. O przyznaniu tej nagrody decyduje publiczność - głosując "lajkami" na Facebooku pod jej występem. Konkurs bowiem - z powodu zagrożenia epidemicznego - trwa w Internecie.Jak mówi - występ to spełnienie jej marzenia i przyda się każdy like.- Udostępniałam swój link, chociaż bardzo niechętnie. Ponieważ nie lubię przechwalać się na Facebooku swoimi - że tak powiem - działalnościami. Ale zrobiłam to, ponieważ jest nagroda publiczności, którą bym bardzo chciała dostać. Jest to gala operowa w Mediolanie, która bardzo marzyłabym zaśpiewać - mówi Olivia Ugha.