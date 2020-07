Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Problemy z parkowaniem w Międzyzdrojach. Straż miejska zakłada dziennie nawet 20 blokad.

Jak mówi starszy inspektor międzyzdrojskiej straży miejskiej Dariusz Oswald w mieście trudno o miejsce parkingowe, ale to nie usprawiedliwia łamania przepisów.



- Tutaj mamy takich kierowców z taką fantazją ułańską bardzo wielu, potrafią zaparkować na środku skrzyżowania. Codziennie patrol jeździ, dziennie zakłada do 20 blokad, w miejscach gdzie to utrudnia ruch pieszych - informuje Oswald.



W Międzyzdrojach za godzinę parkowania w płatnej strefie trzeba zapłacić 3 złote. Turyści mogą korzystać także z licznych parkingów prywatnych, tam zwykle opłata za godzinę postoju wynosi do 5 zł.