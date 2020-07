Wycinka Krzywego Lasu zgodna z prawem

Wycinka części drzew z tzw. Krzywego Lasu odbyła się zgodnie z prawem - zapewnia Nadleśnictwo Gryfino.

Krzywa sosna z uciętym czubkiem może budzić zdziwienie, ale chodzi o bezpieczeństwo. Drzewa te mają nawet 80 lat i szybko obumierają - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Lidia Kmiecińska z Nadleśnictwa Gryfino.- Te sosny, które akurat podlegały deformacjom, zachowują się i rosły zupełnie inaczej. W związku z powyższym też ten proces zamierania może być dużo szybszy, niż w przypadku takiego drzewa nazwijmy to klasycznego, prawidłowo ukształtowanego - mówiła Kmiecińska.Krzywy Las jest pomnikiem przyrody, wycięto tylko to, co było uschnięte - dodała Lidia Kmiecińska.- Wszystkie działania, które są wykonywane na terenie Krzywego Lasu, są zgodne z literą prawa. Prowadzą tylko i wyłącznie do tego, abyście wszyscy państwo mogli czuć się na terenie tego lasu bezpiecznie - tłumaczyła Kmiecińska.Lidia Kmiecińska dodała, że tuż obok Krzywego Lasu powstanie nowy. Leśnicy spróbują tak posadzić sosny, by były równie wygięte.Krzywy Las ma powierzchnię ponad 1,5 ha. Nazwa wzięła się z tego, że rośnie tam ok. 100 zdeformowanych sosen zwyczajnych.