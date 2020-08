"Wyraz daleko idącej ignorancji historycznej". Mocny list Porozumienia Środowisk Patriotycznych

Nie milkną echa po obchodach 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Szczecinie. Do prezydenta miasta Piotra Krzystka pisze Porozumienie Środowisk Patriotycznych, a list popierają weterani Armii Krajowej.

Chodzi o zachowanie zastępcy prezydenta Szczecina Krzysztofa Soski i przewodniczącej rady miasta Renaty Łażewskiej, którzy wspólnie 15 sierpnia złożyli kwiaty pod pomnikiem Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich.To wyraz daleko idącej ignorancji historycznej - czytamy w liście do władz Szczecina. Działania zastępcy prezydenta Szczecina Krzysztofa Soski nie sposób zrozumieć - uważają patriotyczne organizacje zrzeszające weteranów. Jak tłumaczą, żołnierze sowieccy mieli za cel likwidację polskiej niepodległości w 1920 roku, a także zdradziecki atak na Polskę 17 września 1939 roku.Porozumienie Środowisk Patriotycznych zaznacza, że władze Szczecina nie po raz pierwszy przejawiają lekceważący stosunek do męczeństwa i bohaterstwa narodu polskiego. Przykładem może być remont sowieckiego pomnika na cmentarzu za ponad milion złotych, a brak wsparcia dla budowy pomnika ojców niepodległości, czy też budowy pomnika Polskiego Państwa Podziemnego. Tym samym podpisani pod listem m.in. powstaniec warszawski mjr Zbigniew Piasecki, weteran II Wojny Światowej kpt. Bronisław Pakuła, a także kibice Pogoni Szczecin i Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym mają nadzieję, że władze miasta zmienią stosunek i wreszcie włączą się do uhonorowania polskich bohaterów.