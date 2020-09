Samorząd województwa dofinansuje lotnisko w Goleniowie

Kwotę 1,5 mln złotych przeznaczy samorząd województwa zachodniopomorskiego na dokapitalizowanie Portu Lotniczego w Goleniowie. Kwota ta ma zostać przekazana najpóźniej do końca września - zapowiedział we wtorek marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Dodał jednocześnie, że podobnego wsparcia oczekuje od prezesa Portów Lotniczych, Mariusza Szpikowskiego.- Zakładaliśmy pierwotnie dokapitalizowanie tego portu kwotą 5 milionów złotych. Więc, jeśli dzisiaj mamy lukę finansową na poziomie 3,5 mln złotych to pan prezes może chyba bez większego problemu, jeśli jest pełen dobrej woli, taką kwotę wygospodarować - powiedział marszałek Geblewicz.Olgierd Geblewicz przypomniał także, że tegoroczne wsparcie lotniska w Goleniowie ze strony Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju ma jedynie formę pożyczki. Chodzi o kwotę 2,5 miliona złotych.- Ona jest pożyczką zwrotną. Natomiast, czy te pieniądze kiedykolwiek do ZARR-u wrócą, tego nie wiem. To będzie zależało od tego, czy lotnisko uzyska jakąkolwiek płynność finansową. Na razie nie widzę takiej szansy - dodał.Pożyczka dla Portu Lotniczego w Goleniowie została przekazana przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Szczecinie.