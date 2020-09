Gryfia będzie miała nowy dok

Morska Stocznia Remontowa "Gryfia". Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Umowa na budowę nowego doku pływającego dla Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" w Szczecinie - podpisana.

- Dok wybuduje Stocznia Szczecińska, która ma na to półtora roku - mówi prezes Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" Krzysztof Zaremba.



- Wczoraj mieliśmy przyjemność podpisać umowę na budowę nowego doku. On będzie nosił oznaczenie numer 8, pomiędzy FRS-em, czyli Funduszem Rozwoju Spółek - jako naszym właścicielem i ciałem finansujących - oraz Stocznią Szczecińską, która będzie wykonawcą tego doku. To jest największa inwestycja od początku istnienia stoczni Gryfia - tłumaczy Zaremba.



To będzie największy dok pływający w Gryfii. Stocznia wycofa z eksploatacji dok numer 1, który miał ponad 120 lat i był jeszcze nitowany. Nowy dok pozwoli na remonty większych statków.



- Dok, który będzie mógł przyjmować np. największe promy, które pływają po Bałtyku. Także te, które operują na Morzu Północnym o nośności 27 tys. DWT. Z tym, że jest to potrzebny sprzęt. Ta inwestycja stanowi o "być albo nie być" stoczni Gryfia w przyszłości - dodaje Zaremba.



Inwestycja zakłada też, oprócz budowy samego doku, przedłużenie nabrzeża, gdzie dok będzie cumował oraz wybudowanie tzw. głębi dokowej, czyli miejsca, gdzie dok będzie się zanurzał. Koszt inwestycji szacowany jest na ponad 150 milionów złotych, stocznia nie chce zdradzać szczegółów kontraktu.