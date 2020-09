Kino Kosmos (w końcu) ponownie ożyje

Kino Kosmos powstało w 1959 roku. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W 17 lat po zamknięciu dawnego szczecińskiego Kina Kosmos w hallu budynku w końcu mają odbyć się - przekładane od roku - koncerty i imprezy.

Teraz obiekt jest zamknięty. Przez drzwi widać zagracony korytarz, w którym za niespełna 2 tygodnie ma odbyć się koncert.



Kino Kosmos powstało w listopadzie 1959 roku. Pięć lat później, szczecinian którego spotkaliśmy we wtorek przed budynkiem kina, wybrał się na swój pierwszy film.



- Od koników kupowało się bilety. To był pierwszy film z moją żoną, 56 lat temu. - Pewnie, że pamiętam, zawsze się chodziło i było bardzo fajnie - mówiło małżeństwo.



Pod koniec lat 90. Kosmos zaczął podupadać. W 2002 roku budynek przestał pełnić funkcje kina, a stał się magazynem. Ostatni film wyświetlono w Kosmosie ponad 17 lat temu.



W 2013 roku budynek od znanego szczecińskiego gastronomika kupiła firma Mark Invest i przed dawnym kinem wybudowała biurowiec. Szczeciński deweloper, który uzyskał pieniądze na ten projekt z unijnego programu "Jessica", powinien wyremontować Kino Kosmos i stworzyć tam instytucję kultury. Jednak dopiero w 2019 inwestor podpisał umowę na czas nieokreślony z operatorem - MKFX. Ten planował pierwsze koncerty i imprezy w hallu nowego Kosmosu na wrzesień 2019 r. W ciągu ostatniego roku terminy kilkukrotnie przekładano. Zaplanowane imprezy przeniesiono do innych lokali albo odwołano. Teraz kolejny raz operator obiecuje otwarcie i informuje, że opóźnienia wynikały z problemów związanych z remontem, a później z epidemią.



Kino nie działa i nie będzie na razie działać, choć operator chciałby je uruchomić. Na razie jednak na piętrze jest jedno wielkie gruzowisko i pogorzelisko.



MKFX zapewnia, że 26 września odbędzie się koncert zespołu Dezerter. Wszystkie imprezy mają się odbywać w hallu przy wejściu do kina.