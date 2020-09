Goście RSnW o przyszłości ugrupowań z prawej strony sceny politycznej

Rekonstrukcja rządu Prawa i Sprawiedliwości w opinii ekspertów "Radia Szczecin na Wieczór". Goście audycji dyskutowali o rozłamie w koalicji.

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada między innymi zakaz hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny. Ustawę poparło 356 posłów, 75 było przeciw, a 18 się wstrzymało. Mimo dyscypliny klubowej w klubie PiS przeciw było 38 jego członków. W tym gronie było kilkunastu posłów należących do PiS oraz wszyscy posłowie Solidarnej Polski. Od głosu wstrzymało się 15 posłów drugiego z koalicjantów, czyli Porozumienia. To doprowadziło do przesilenia, a nawet jak mówią niektórzy – do kryzysu w łonie Zjednoczonej Prawicy.- Trudno przewidzieć, co się teraz wydarzy - powiedział prof. Antoni Dudek, politolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.- To oczywiście czas pokaże. Tak naprawdę my dzisiaj jesteśmy w takim momencie, w którym myślę, że ani Jarosław Kaczyński, ani nawet Zbigniew Ziobro tego nie wiedzą, bo nie wiedzą, jaki będzie ostateczny efekt tego ich spotkania, które zostało dzisiaj zapowiedziane. Widać wyraźnie, że obie strony jednak postanowiły troszkę wyhamować, bo dzisiaj mogliśmy być świadkami z jednej strony usunięcia Zbigniewa Ziobry z rządu albo odwrotnie - dymisji, którą Ziobro złożył - dodał prof. Dudek.- W przypadku Jarosława Kaczyńskiego, jeśli popatrzymy na sposób zarządzania przez niego polityką to - według ekspertów - zarządza poprzez kryzys. Stąd próba rewizji w obozie Zjednoczonej Prawicy - skomentował prof. Maciej Drzonek, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego.- Wybory parlamentarne sprzed roku nie zakończyły się wzmocnieniem PiS-u, tylko wzmocnieniem koalicjantów PiS-u. Kwestia ustawy futerkowej, to jest chyba jednak klasyczny przykład konfliktu zastępczego. Takiego, który w stosunkach międzynarodowych obserwowaliśmy zwłaszcza w okresie zimnej wojny na Bliskim Wschodzie - dodał prof. Drzonek.Czołowi politycy PiS-u, przez trzy godziny, dyskutowali w poniedziałek przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie o tym, czy w przyszłości nadal pozostaną w koalicji z Solidarną Polską i Porozumieniem, czy też stworzą samodzielnie rząd mniejszościowy. O konkretnych decyzjach, władze Prawa i Sprawiedliwości jednak jeszcze nie poinformowały.