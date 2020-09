Drzewa "kością niezgody" wśród ekspertów RSnW

Chodzi o drzewa ze skarpy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie i ich wycinkę, czego chce Urząd Marszałkowski, a czemu sprzeciwiają się obrońcy zieleni.

W czasie odwiertów natrafiono na tunele - aby się do nich dostać, by sprawdzić ich stan, trzeba odsłonić skarpę i usunąć drzewa - tłumaczy architekt, inż. Stanisław Kamiński, który badał przyczyny katastrofy budowlanej na Zamku Książąt Pomorskich.- One uniemożliwiają prowadzenie prac, ponieważ tam trzeba wydrążyć jakiś otwór, przy pomocy którego się trzeba dostać do tuneli, a rosną drzewa. W czasie prowadzenia prac, podejrzewam, część drzew by się zawaliło - argumentował.Nie rozumiem skąd lansowanie teorii że Zamek jest zasłonięty przez te drzewa - powiedziała architekt i urbanista, dr inż. Helena Freino - aktywistka miejska ze Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina.- Przeprowadziłam analizy na ten temat. Z wielu punktów: z drugiej strony Odry, z Nabrzeża Starówka, z Bulwaru Gdyńskiego, z Mostu Długiego, z Trasy Zamkowej przez cały czas pięknie widać Zamek, bo te drzewa są z boku. Dopiero jak zjedziemy na dół i krótki odcinek, gdzie nikt nie chodzi, są to dwie sekundy, kiedy kierowcy - w porze listnej, bo kiedy nie ma liści to i tak Zamek widać - mogą te drzewa przesłaniać - powiedziała.Freino dodała też ze samosiejki, czyli drzewa ze skarpy nie mają mniejszej wartości przyrodniczej niż drzewa zasadzone przez człowieka.Pomysł usunięcia drzew z terenu północnej skarpy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie pojawia się od lat. Na ogól towarzyszą takim planom pieniądze z UE.Miasto Szczecin jeszcze w 2011 r. zorganizowało konkurs na zagospodarowanie północnej skarpy Zamku. Założeniem była wycinka drzew, chociaż ekspertyza geologiczna wskazywała na ich stabilizującą rolę w odniesieniu do skarpy.Podobne stanowisko reprezentuje także Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, który chce odsłonięcia zamkowych murów. Za takim rozwiązaniem przemawiają również fakty historyczne, bo na północnej skarpie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w okresie renesansu nie było ogrodów.Najczęściej powtarzanym argumentem za usunięciem drzew jest fakt, że rosnące tam drzewa to samosiejki.