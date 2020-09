"Jeżeli chcemy dalej stanowić dobry zgrany zespół, to musimy być Zjednoczoną Prawicą"

Leszek Dobrzyński. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

"Jeżeli chcemy stanowić zgrany zespół i dalej reformować Polskę, to faktycznie musimy być Zjednoczoną Prawicą" - mówił w "Rozmowie pod krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.

Szef partii w Szczecinie oceniał, że postawa lidera Solidarnej Polski - to Zbigniew Ziobro jest wskazywany nieoficjalnie jako ten, który stawia niewspółmierne do wagi jego partii żądania - zdaniem Dobrzyńskiego to "przerost ambicji".



- Wszystkie nasze sukcesy - oczywiście były również porażki - w ubiegłej kadencji, w latach minionych, to już jest o tyle historia, że przed nami tak naprawdę są trzy lata tej kadencji. Wtedy mamy wybory i te lata trzeba spędzić absolutnie produktywnie. I jeżeli chcemy dalej stanowić dobry zgrany zespół, jeżeli chcemy stanowić dobrą koalicję, to musimy być Zjednoczoną Prawicą - mówi Dobrzyński.



W poniedziałek liderzy PiS debatowali o losie Zjednoczonej Prawicy, na razie nie znane są szczegóły tych ustaleń. Według nieoficjalnych informacji, najpóźniej do środy ma jeszcze dojść do spotkania Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobro.