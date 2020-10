"Nadaję ci imię Finomar. Płyń po morzach i oceanach..." [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Szczecińska firma Finomar zbudowała wielofunkcyjny ponton zatapialny. Dzięki urządzeniu możliwe jest zwodowanie statku lub transportowanie wielkogabarytowych obiektów.

Dziś odbył się chrzest jednostki. Matką chrzestną Pływającej Pochylni Pontonowej została Beata Kordecka z firmy Finomar.



- Płyń po morzach i oceanach. Sław imię polskiego stoczniowca i marynarza. Przynoś chwałę Rzeczypospolitej Polskiej. Nadaję ci imię Finomar 1 - ochrzciła jednostkę Beata Kordecka.



Wartość projektu to 4.3 miliony złotych, 1.8 pochodziło z pieniędzy Unii Europejskiej.



- Ponton, a właściwie pływająca pochylnia pontonowa będzie służył do wodowania statków o długości 50 metrów i przewożenia konstrukcji wielkogabarytowych typu bloki, sekcje statkowe, konstrukcje offshore, konstrukcje hydrotechniczne wielkości do 2 tys. ton w rejon województwa zachodniopomorskiego, Morza Bałtyckiego, Północnego i Norweskiego - wyliczał Arkadiusz Świech z firmy Finomar.



Pierwsze wodowanie z użyciem pontonu odbędzie się za około dwa miesiące. Wtedy na wodę spłynie prom elektryczny budowany przez Finomar.