Fot. pl.wikipedia.org/wiki/Christian Fischer

Nietypowy gość z Chin pojawił się w Kamieniu Pomorskim. To krab wełnistoręki.

Najprawdopodobniej egzotyczne zwierzę trafiło do Europy w wodach balastowych statków płynących do Niemiec.



Nie wiadomo natomiast, w jaki sposób krab znalazł się w centrum Kamienia Pomorskiego. Zauważył go tam dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, który na szufelce wyniósł niespodziewanego gościa z Azji na brzeg Zalewu Kamieńskiego. Tam krab wszedł do wody i udał się w dalszą podróż.