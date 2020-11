Niemcy znowu straszą Polskę

Wiceszefowa Parlamentu Europejskiego, Niemka Katarina Barley nie ustaje w straszeniu Polski konsekwencjami finansowymi.

Także inni niemieccy politycy atakują Polskę i Węgry za zapowiedź zawetowania unijnego budżetu.Niemiecka polityk przyznała, że co prawda w każdym kraju dochodzi do różnych naruszeń prawa, ale problemy stwarzają tylko Polska i Węgry, bowiem chcą na siłę wprowadzać model nieliberalnej demokracji - a to wywraca porządek unijny do góry nogami.Niemieckie media nie tłumaczą prawdziwego powodu zapowiedzianego przez Polskę i Węgry "weta" i ograniczają się jedynie do stwierdzeń, że Warszawa i Berlin blokują konieczną pomoc dla funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa.Katarina Barley szczerze przyznała dziś w niemieckim radiu, że jej zdaniem Unia Europejska wygra spór z Polską i Węgrami, bowiem posiada w tym rozdaniu lepsze karty. Jak powiedziała: Polska i Węgry potrzebują unijnych pieniędzy i w końcu będą musiały ulec Brukseli. Jej zdaniem Unia Europejska teraz nie może okazywać słabości."Komisja Europejska robi w tym zakresie zbyt mało. Teraz dajemy sygnał, że ten okres się skończył. To jest zaraźliwa choroba, co widzimy w innych krajach: w Bułgarii, Słowacji, Słowenii a także w Czechach. Nie możemy ulec, gdyż tym samym pokażemy że można łamać nasze zasady" - powiedziała Barley.