Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Najbardziej potrzebujący z gminy Banie nie zostali bez pomocy na święta. Paczki z najpotrzebniejszymi produktami trafiły do mieszkańców m. in. Bań, Baniewic, Lubanowa czy Babinka.

- Najmłodsi otrzymali też słodycze - mówi Agnieszka Butryn, z urzędu gminy Banie. - To paczki dla rodzin naprawdę potrzebujących pomocy. Są to 24 rodziny. To są osoby zazwyczaj starsze, mamy też trzy rodziny wielodzietne.



Rodziny, które otrzymały wsparcie, urzędnicy wytypowali wspólnie z pracownikami opieki społecznej.