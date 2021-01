Wojewoda: samorządy nie mogą uzurpować sobie kompetencji, których nie mają

Samorządy mają działać na podstawie prawa, a nie według własnego "widzimisię" - mówił, w "Rozmowie pod Krawatem", zachodniopomorski wojewoda Zbigniew Bogucki tłumacząc, dlaczego unieważnił przyjmowane ostatnio przez samorządy czy sejmik apele bądź stanowiska.

Szczecińscy radni miejscy głosami KO i Bezpartyjnych poparli Strajki Kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. A zachodniopomorski sejmik z inicjatywy KO w stanowisku "nie zgodził się z polityką rządu" negocjującego unijny budżet.Wojewoda Zbigniew Bogucki tłumaczy, że organy władzy publicznej nie mogą uzurpować sobie kompetencji, których nie mają.- Ustawy samorządowe w sposób bardzo jasny i enumeratywny, wyliczają te sprawy, którymi ma się odpowiednio zająć: gmina, powiat. Tymi sprawami powinny się te samorządy zajmować. Nie zajmować się polityką międzynarodową czy też w kwestiami dotyczącymi przerywania ciąży. To są sprawy regulowane przez ustawodawcę krajowego. Tutaj jest bardzo wyraźne i stabilne orzecznictwo sądów administracyjnych, które wskazuje, że samorządy mają działać w granicach i na podstawie prawa, a nie według własnego widzimisię - dodaje Bogucki.Wojewoda unieważnił także między innymi stanowisko radnych Kołobrzegu i Świnoujścia apelujących do rządu w sprawie unijnych negocjacji. We wszystkich przypadkach samorządy mogą się odwołać do sądu administracyjnego, zdecydują o tym radni.