Pyrzyce: Gmina szuka pieniędzy na remont basenu [ZDJĘCIA]

Jest plan i dokumentacja, ale brakuje pieniędzy. Pyrzyce chciałyby odremontować stary basen.

- Nieużywany od lat basen niszczeje, bo nigdy nie był remontowany - mówi Marzena Podzińska, burmistrz Pyrzyc. - Pływalnia jest przy Szkole Podstawowej przy ulicy Reytana. To jest pływalnia od kilkunastu lat zamknięta, jest nieużytkowana. W 2020 roku została wykonana dokumentacja na modernizację tej pływalni ze strefą rekreacyjną.



Z pływalni mogliby korzystać wszyscy mieszkańcy, ale miałaby też być wykorzystywana w czasie lekcji WF-u. Na ten moment gmina szuka środków na remont.



- Jeżeli dostalibyśmy pieniądze w 2021 roku i mogli rozpocząć zadanie, czyli wyłonić wykonawcę i zlecić to do remontu, to myślę, że może końcówka 2022 lub początek 2023 roku, ale ważne, żeby w 2021 roku przystąpić do tego zadania - planuje Podzińska.



Gmina po raz drugi złożyła wniosek o dofinansowanie na remont i modernizację basenu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pyrzyce chciałyby dostać na ten cel 6 milionów złotych.

