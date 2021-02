Organizator Sunrise Festival otrzyma tereny w wieloletnią dzierżawę

Kołobrzescy radni podjęli uchwałę w sprawie dzierżawy terenów po dawnym lotnisku w Podczelu, na których odbywa się Sunrise Festival.

Po wielomiesięcznych negocjacjach, większość radnych przychyliła się do wniosku organizatora o wieloletnią dzierżawę. Nie obyło się jednak bez uwag. Radni Maciej Bejnarowicz i Agnieszka Trafas mówili o wydzierżawieniu terenów w trybie bezprzetargowym.- Czy w taki sposób można oddawać w dzierżawę tak duży teren? Traktujemy przedsiębiorców wybiórczo. Jednym organizujemy przetargi, innym nie - powiedział Trafas.Uwagi radnych dotyczyły również zapisów umożliwiających dzierżawcy organizację czterech innych imprez poza samym Sunrise Festival. Ostatecznie dziewięć głosów wystarczyło, by przyjąć uchwałę. Organizator Sunrise Festival otrzyma tereny w Podczelu o powierzchni blisko 13 hektarów na dziewięć lat. Za każdy rok dzierżawy wpłaci do kasy miasta 200 tysięcy złotych.