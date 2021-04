"To będzie unikatowa formacja" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nowy punkt na wojskowej mapie województwa. W Trzebiatowie powstał batalion lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej.

Będzie to unikatowa formacja - podkreśla podpułkownik Mirosław Radwan, zastępca dowódcy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. - Dlatego specyficzna, ponieważ ten batalion tak naprawdę będzie obsługiwał całe wybrzeże morskie, czyli 185 km linii brzegowej morskiej województwa zachodniopomorskiego.Do służby w Trzebiatowie wybrano 100 pierwszych żołnierzy - dodaje Marcin Górka, rzecznik prasowy jednostki. - Oni zostaną przeniesieni do Trzebiatowa, dlatego że będą mieli bliżej do domu i tam będą bardziej potrzebni. Specyfika Wojsk Obrony Terytorialnej polega na tym, że służysz tam, gdzie mieszkasz. Służysz dla siebie, dla swojego regionu, dla swoich najbliższych, dla sąsiadów.Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły swoje działanie w naszym regionie jesienią 2019 roku. Przez prawie dwa lata mundurowi pomagają w walce z pandemią koronawirusa. Zachodniopomorska "czternastka" liczy dziś ponad 600 żołnierzy.