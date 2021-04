Zachodnia obwodnica przejdzie przez tereny Zakładów Chemicznych Police [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zakłady Chemiczne Police wyraziły zgodę, aby na ich terenach powstały tunele i drogi wchodzące w skład zachodniej obwodnicy Szczecina.

W środę w tej sprawie podpisano list intencyjny między Grupą Azoty Police a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.



Zachodnia obwodnica Szczecina to bardzo ważna inwestycja dla Zakładów Chemicznych Police - mówił Wojciech Wardacki, prezes ZCh Police.



- Ta inwestycja jest ważna dla Pomorza Zachodniego. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police są zmuszone transportować przez Szczecin przede wszystkim surowce, przez tereny zamieszkałe i muszą być zachowane względy bezpieczeństwa. Natomiast ta przeprawa tę kwestię rozwiąże, jak również pozwoli na szybkie skomunikowanie - mówił Wardacki.



Dzięki porozumieniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaoszczędzi pieniądze m.in. na wykupie gruntów - mówił Łukasz Lendner, dyrektor GDDKiA w Szczecinie.



- To również jest wyznaczanie kosztów, które właśnie w chwili obecnej kończymy i mamy wyliczone. Jest to około 5,5 miliarda złotych, tyle będzie kosztowało to zadanie, czyli całe 50 kilometrów. Ten ostatni fragment od Polic do Goleniowa jest najbardziej istotny i kosztotwórczy. Dlatego tez ten list intencyjny pozwala na doprecyzowanie tych kosztów - mówił Lendner.



Tunel, a właściwie dwa połączone ze sobą tunele zachodniej obwodnicy Szczecina, będą wydrążone 36 metrów pod portem w Policach.



Zachodnia obwodnica ma kosztować ponad 5 miliardów złotych i mieć 50 kilometrów długości.