Gmina Wolin: Radni nie zgodzili się na budowę zakładu

Nie będzie Tymczasowego Zakładu Recyklingu Materiałów Budowlanych na terenie gminy Wolin. Tak zdecydowali w środę lokalni radni, którzy nie zgodzili się na budowę.

Zakład miał powstać najpierw w obszarze chronionym Natura 2000, potem gmina wskazała inną lokalizację. W środę radni powiedzieli inwestorowi, że wcale go nie chcą w Wolinie.Przeciwko budowie Zakładu Recyklingu Materiałów Budowlanych mieszkańcy Wolina protestują od początku miesiąca. Tak też było w środę przed sesją Rady Miejskiej.- Jak można? Przecież to się w głowie nie mieści, że w takim miejscu można zrobić coś takiego. Wysypisko odpadów budowlanych i mało tego, on się będzie tu jeszcze przerabiał. Postawi potężne kruszarki do betonu, będzie hałas, kurz. Tu jest bardzo bogata różnorodność ptactwa. To wszystko zostaje zakłócone przez tą inicjatywę - mówią mieszkańcy.Przeciwko utworzeniu Zakładu Recyklingu Materiałów budowlanych w obszarze chronionym Natura 200 są także radni z Wolina - mówi radny Krzysztof Śrudkowski. - Przecież to zagraża nie tylko mieszkańcom tutaj, ale zagraża całemu miastu ze względu na to, że w większości mamy wiatry zachodnie. Jeżeli tu zacznie pracować maszyna ugniatarka, zagęszczarka, to wiadomo, że pyły pójdą. Nikt nie będzie miał specjalnych odciągów, żeby zgromadzić te pyły i wszystko pójdzie w powietrze i zasypie nam cały Wolin.W związku z protestami mieszkańców, Ewa Grzybowska burmistrz Wolina wskazała inną lokalizację na zakład recyklingu - przy ciepłowni w Wolinie. Ale na to nie zgodzili się radni podczas dzisiejszej sesji. Wszyscy głosowali przeciw uchwale w tej sprawie.