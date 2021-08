Będzie protest - zapowiadają mieszkańcy ul. Przygodnej [ZDJĘCIA]

Ok. 10-osobowa grupa, w czwartek przed Urzędem Miasta Szczecin, domagała się wstrzymania wycinki 400 drzew pod powstający budynek przedszkola.

Mieszkańcy wskazują, że tuż obok spornej działki jest druga - niezagospodarowana. Tam nie trzeba byłoby wycinać drzew.To już kolejny protest mieszkańców w tej sprawie. Spory rozgłos przyniósł im happening sprzed kilku dni polegający na narysowaniu przed budynkiem magistratu wizerunku drzew i napisu "Razem dla Przygodnej".Urzędnicy wyczyścili rysunki z kredy jeszcze tego samego dnia i zapowiadają ściganie sprawców. "To ogromna przesada" - mówi jedna z protestujących, Joanna Michalak.- Chcieliśmy wyjaśnić jak bardzo absurdalna była dla nas szybka reakcja służb jeśli chodzi o zmycie tego napisu. Zdziwiło nas to dlatego, że tydzień wcześniej dzieci na asfalcie - u nas na Przygodnej, na pikniku - też malowały kredą i też był hashtag "Razem dla Przygodnej", były drzewka i kwiat. I w związku z tym chcieliśmy wyjaśnić jak dla nas jest to niedorzeczne - zaznaczyła.W czwartek napis "Razem dla Przygodnej" pojawił się ponownie - tym razem celowo narysował go kredą Piotr Czypicki ze Szczecińskiego Ruchu Miejskiego. Jak tłumaczy, chciał obśmiać w ten sposób zachowanie urzędników.- Wyciąganie takich armat w postaci szybkich myjek i nazywanie tego w ten sposób jest totalnie nieadekwatne, stąd dzisiaj taka moja reakcja, nieco prowokacyjna - przyznał Czypicki.- Obawia się pan konsekwencji? - dociekał reporter Radia Szczecin.- Jestem otwarty, czekam, nie będę się uchylać. Przyznaję się do winy - odparł.Mieszkańcy walczący w obronie drzew przy ul. Przygodnej zapowiadają, że po raz kolejny przyjdą przed budynek urzędu miasta w poniedziałek.