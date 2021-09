Tyszler: Poglądy profesora Grodzkiego wydają się wyważone

Poglądy profesora Grodzkiego wydają się "wyważone" - oceniał w "Rozmowach pod Krawatem" dyrektor szpitala w Zdrojach oraz miejski radny Platformy Obywatelskiej Łukasz Tyszler. Pytaliśmy o wypowiedź partyjnego kolegi Tomasza Grodzkiego - ten stwierdził, że w Polsce wystarczy 130 szpitali.

To oznaczałoby likwidację ponad 800 istniejących obecnie placówek. Tyszler odpowiadał, że służbę zdrowia trzeba reformować, choć 130 szpitali na cały kraj nie wystarczy.- Profesor Grodzki jest osobą znaną i wydaje się być wyważoną w swoich poglądach. Jego wypowiedź; to, o czym pan mówi o tych 130 szpitalach, pokazał proporcje w porównaniu do tego, jak był zmieniany system w Danii. Natomiast to wcale nie znaczy, że to 130 szpitali wystarczy. Tylko na tyle modernizować ten system, żeby był bardziej wydolny. Żeby nie było takiej sytuacji, że jak w Szczecinie jest sześć szpitali, to one wszystkie dyżurują pełnym personelem na ostro w nocy, święta, podczas gdy prawdopodobnie wystarczyłoby, żeby dwa lub trzy szpitale tak działały - powiedział Tyszler.Łukasz Tyszler jest dyrektorem szpitala podlegającego marszałkowi województwa Olgierdowi Geblewiczowi, ten jest również szefem szczecińskiej PO. Wcześniej także Tomasz Grodzki pracował jako dyrektor marszałkowskiego szpitala, w Zdunowie. Odszedł po głośnym konflikcie z Geblewiczem, który zarzucał mu złe zarządzanie i zadłużenie Zdunowa.