Obwodnica Myśliborza. Poseł PiS przypomina anegdotę

Wykreślona z programu budowy dróg krajowych w latach 2011-2015 przez Platformę Obywatelską, teraz jest już dostępna dla kierowców. W poniedziałek otwarto obwodnice Myśliborza.

Projekt drogi był gotowy przed 2011 rokiem, ale nie było woli politycznej - mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński, który anegdotą przypomniał, jak były wojewoda z PiS Krzysztof Kozłowski jednoznacznie poparł realizację inwestycji.- Przywiozłem go tutaj pod tą bramę i akurat przydarzył się jakiś fantastyczny korek. Były nawet jakieś podejrzenia, że to pan burmistrz specjalnie zainicjował to zdarzenie drogowe, tak to nazwijmy. Ale kiedy pan wojewoda to zobaczył, to wszelkie wątpliwości, które być może jeszcze miał, po prostu znikły i cały proces został uruchomiony - powiedział Dobrzyński.I tak obwodnica powstała w ciągu dwóch lat - dodał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Dopiero po 2015 roku, 2019 rok. Przychodzi ten czas, ta wizyta pana wojewody Kozłowskiego, o której wspominał pan poseł i wtedy ten projekt zaczyna żyć na nowo i dziś jesteśmy. To się zmaterializowało, dotrzymaliśmy obietnicy i ta obwodnica jest. Myślę, że o tym trzeba mówić, że to nie jest kwestia polityki. To jest kwestia uczciwego podsumowania tego, co się wydarzyło.Obwodnica Myśliborza ma ponad 3 kilometry. Jej koszt to około 40 mln złotych. Jedną ze stron umowy było miasto Myślibórz. Samorząd dofinansował budowę tej obwodnicy kwotą 8 mln złotych. Resztę dołożył rząd.