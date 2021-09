Awaria na Pomorzanach

Fot. ZWiK

Tramwaje nie przejadą ulicą Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie. Pod jezdnią pękła rura wodociągowa. Torowisko jest zalane. Największe problemy dotyczą linii numer 11 oraz 12. Te nie dojadą do pętli Pomorzany.

Tramwajowe "jedenastki" będą kończyły bieg na pętli Gumieńce. "Dwunastki" natomiast pojadą przez plac Szarych Szeregów i zawrócą do pętli Las Arkoński. Tak będzie do czasu usunięcia awarii.



To poważne zdarzenie - tak pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie opisują awarię wodociągu, do jakiej doszło na ulicy Powstańców Wielkopolskich. Tramwaje linii numer 11 oraz 12 nie kursują do pętli Pomorzany. Część mieszkańców osiedla pozostaje bez dostępu do wody.



Wypompujemy zalegającą na jezdni wodę i dokładnie sprawdzimy rozmiar prac - mówi Piotr Landowski ze szczecińskich wodociągów.



- Informacje non stop do mnie napływają. W tej chwili mogę powiedzieć, że mamy do czynienia z awarią rurociągu o szerokości 600 milimetrów. Jest to duży wodociąg, traktujemy tę awarię jako duże zdarzenie - mówi Landowski.



Część mieszkańców w okolicach ulicy Orawskiej już niedługo nie skorzysta z bieżącej wody. Kiedy pojawią się pierwsze zgłoszenia, podstawimy beczkowozy - zapewnia ZWiK.