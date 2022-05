Walka o ewakuację z huty Azowstal. W Szczecinie manifestacja poparcia dla Ukraińców [ZDJĘCIA]

Szczecin zamanifestował wsparcie dla Obrońców Mariupola. To gest solidarności z żołnierzami Pułku Azow, którzy bronią swojego miasta.

Na placu Solidarności spotkało się kilkaset osób, w tym żony i rodziny żołnierzy, których bazą jest huta Azowstal. Apelowali do ONZ i Czerwonego Krzyża o pomoc w ewakuacji wszystkich żołnierzy z terenu zakładu.- Będziemy manifestować tyle razy, ile będzie trzeba. Będziemy krzyczeć o tym, tak długo jak będzie trzeba. Dopóki nas nie zrozumieją. W warunkach jakich są, nie da się przetrwać. To nasi bohaterowie, nasi wojownicy, którzy są tarczą dla całej Ukrainy, musimy ich ratować - mówili manifestujący na placu Solidarności.Cały czas trwają negocjację ze stroną rosyjską w sprawie ewakuacji rannych z huty Azowstal w Mariupolu. Azowstal jest ostatnim punktem ukraińskiego oporu w Mariupolu, broni go pułk Gwardii Narodowej Azow i 36. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej.