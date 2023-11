Zostań Świętym Mikołajem dla samotnych i potrzebujących

"Bo czasem wystarczy tak niewiele by sprawić komuś radość" - startuje kolejna edycji akcji "Tak niewiele" organizowanej przez Fundację Małych Stópek.

To okazja by przygotować indywidualny, spersonalizowany prezent dla podopiecznych znajdujących się w domach pomocy społecznej i domach samotnej matki w całej Polsce.Tak niewiele potrzeba, żeby sprawić komuś radość, szczęście i poczucie bezpieczeństwa - mówi Anna Palembas z Fundacji Małych Stópek.- Warto zrobić coś więcej, podzielić się dobrocią również z tymi, a może szczególnie z tymi, których nie znamy, którzy są potrzebujący, którzy są biedni i którzy nie dostaną tego prezentu od najbliższych osób. Jakieś klocki, jakiś misiek, nawet czekolada czy słodycze. Drobna rzecz, drobny gest, a naprawdę przynosi wiele radości. - mówi Palembas.Obecnie jest ponad 1100 podopiecznych. Przez cały listopad trwa rejestracja placówek pomocowych: - dodaje Anna Palembas z Fundacji Małych Stópek.- Już teraz widnieje lista podopiecznych, więc jeżeli darczyńcy już teraz wiedzą, że chcą zostać Świętym Mikołajem, to mogą wejść na naszą stronę internetową takniewiele.com i wybrać konkretną osobę, zobaczyć jej profil, czego pragnie, czego życzy, co jest jej świątecznym marzeniem i już teraz szykować prezent pod choinkę.Zgłoszenia Beneficjentów przez Opiekunów trwają do 30 Listopada. Link do rejestracji placówek i listy osób potrzebujących znajdziecie TUTAJ