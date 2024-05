Wicemarszałek Senatu: kłótnie w Polsce i Europie sprzyjają reżimowi Putina

Skłócanie społeczeństw w Europie sprzyja Kremlowi - uważa wicemarszałek Senatu Michał Kamiński.

Michał Kamiński odniósł się także do planów powstania komisji do spraw badania rosyjskich wpływów na polską politykę. Jak mówił - od ich badania są służby specjalne, a nie komisja. Trzecia Droga nie pozwoli na eskalowanie konfliktu polsko-polskiego - mówił wicemarszałek Senatu.





O czym jeszcze mówił kandydat Trzeciej Drogi do Parlamentu Europejskiego w naszej porannej rozmowie? M.in. o Europejskim Banku Zbożowym, który ma być receptą na problemy unijnych - w tym polskich - rolników. Bank miałby skupować nadwyżki ukraińskich plonów i eksportować je do krajów, gdzie występuje głód.

- To rozwiąże też problem z nielegalną migracją. Jeśli będziemy karmić głodnych ludzi w Afryce, będą oni mniej skłonni do migrowania do Europy - mówił wicemarszałek Kamiński.

Zdaniem gościa "Rozmowy pod krawatem", ostatnią rzeczą którą powinniśmy teraz robić, to kłócić się ze sobą. Jego zdaniem skłócanie społeczeństw w Polsce i w innych krajach europejskich sprzyja Kremlowi.- Dzisiaj cel polityki Putina to jest skłócanie ze sobą Europejczyków, Polaków, Niemców, Włochów ze sobą, ale my jesteśmy w Polsce i zajmujmy się naszym krajem. Nie dajmy się skłócić. Dlatego Trzecia Droga idzie do Parlamentu. My jesteśmy tą siłą polityczną, która jest niezainteresowana konfliktem, bo konflikt nie służy Trzeciej Drodze - mówił wicemarszałek Kamiński.