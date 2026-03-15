Wyszkolone psy na tropie padłych dzików

Region Piotr Tolko

Fot. szczecin.pzlow.pl
Psy wyszkolone, teraz mogą rozpocząć poszukiwania. Na terenie Ośrodka Strzeleckiego w Pucicach zakończyły się warsztaty kynologiczne zorganizowane przez Polski Związek Łowiecki w Szczecinie wraz z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.
- Ich celem było szkolenie psów myśliwskich do poszukiwania dzików padłych z powodu zarażenia wirusem afrykańskiego pomoru świń – mówi Karol Antoniuk, Łowczy Okręgowy i prezes PZŁ w Szczecinie. - Są to psy już wykorzystywane w łowiectwie. Szkolenie polega na przypomnieniu i wyrobieniu posłuszeństwa, reakcji na strzał, pokazaniu im, że to, co będą robić jest czymś innym niż polowanie i powinny one respektować zdrową zwierzynę, nie udawać się w pogoń za nią, a właśnie wyszukiwać te chore sztuki.

- Wirus ASF przenosi się z zachodniej cześci naszego regionu na wschód – mówi dr Maciej Prost, Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Szczecinie. - Choroba opuściła powiaty zachodnie, czyli Myślibórz, gryfiński, szczeciński i policki. Przemieściła się na wschód w okolice powiatu łobeskiego, goleniowskiego, w pobliżu powiatu kołobrzeskiego. Widać wyraźny postęp tej choroby w tamtym kierunku i powoduje bardzo duże upadki dzików.

Do początku lutego ubiegłego roku odnotowano 51 ognisk choroby, do lutego tego roku było to już 121. Poszukiwanie padłych dzików i ich usuwanie ze środowiska naturalnego to jedna z metod walki z chorobą, która zagraża hodowlom trzody chlewnej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
