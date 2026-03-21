Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz

Modernizacja trasy kolejowej Szczecin - Berlin. "Czekamy na rządowe decyzje"

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
PKP PLK stara się o pieniądze na modernizację polskiego odcinka trasy od Szczecina do Berlina. Kolejarze wiążą nadzieję ze środkami z programu SAFE.
Na tą inwestycję miał być przeznaczony ponad miliard złotych z siedmiu, które miało dostać PKP PLK na remonty na liniach kolejowych z unijnej pożyczki.

- Zakres całego projektu, podobnie jak termin podpisania umowy i realizacji prac, jest uzależniony od tego, czy i jak uda się pozyskać niezbędne fundusze - mówi rzecznik prasowy spółki Bartosz Pietrzykowski. - To bardzo ważne finansowanie dla inwestycji kolejowych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i jakość infrastruktury. Obecnie czekamy na rządowe decyzje w tej sprawie.

Priorytetem dla kolejarzy jest dobudowanie drugiego toru i elektryfikacja polskiego odcinka linii. W ramach inwestycji planowana jest również przebudowa stacji Szczecin Gumieńce, budowa nowych przystanków Szczecin Pomorzany Pętla, Warzymice i Przecław, a także wybudowanie wiaduktów kolejowych nad ulicami Cukrową i Do Rajkowa.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty