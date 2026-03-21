Modernizacja trasy kolejowej Szczecin - Berlin. "Czekamy na rządowe decyzje"

PKP PLK stara się o pieniądze na modernizację polskiego odcinka trasy od Szczecina do Berlina. Kolejarze wiążą nadzieję ze środkami z programu SAFE.

Na tą inwestycję miał być przeznaczony ponad miliard złotych z siedmiu, które miało dostać PKP PLK na remonty na liniach kolejowych z unijnej pożyczki.



- Zakres całego projektu, podobnie jak termin podpisania umowy i realizacji prac, jest uzależniony od tego, czy i jak uda się pozyskać niezbędne fundusze - mówi rzecznik prasowy spółki Bartosz Pietrzykowski. - To bardzo ważne finansowanie dla inwestycji kolejowych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i jakość infrastruktury. Obecnie czekamy na rządowe decyzje w tej sprawie.



Priorytetem dla kolejarzy jest dobudowanie drugiego toru i elektryfikacja polskiego odcinka linii. W ramach inwestycji planowana jest również przebudowa stacji Szczecin Gumieńce, budowa nowych przystanków Szczecin Pomorzany Pętla, Warzymice i Przecław, a także wybudowanie wiaduktów kolejowych nad ulicami Cukrową i Do Rajkowa.



