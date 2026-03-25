Czy Strefę Czystego Transportu wprowadzono tylko dla pieniędzy? Radni podzieleni

Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu w Szczecinie podzieliło szczecińskich radnych.
Przemysław Słowik wyjaśniał, że SCT we wprowadzanym kształcie faktycznie nie zmieni jakości powietrza w Szczecinie. Ale autobusy za pieniądze uzyskane dzięki niej - to już będzie realne poprawa.
- Strefa w tym bardzo wąskim obszarze w którym wchodzi, nie zmieni jakości powietrza na samym Starym Mieście. Ale już te 20 autobusów elektrycznych będzie miało wpływ zarówno na poprawę jakości powietrza, jak i przede wszystkim jakość i komfort komunikacji publicznej - mówi Słowik.
To niepotrzebna biurokracja - kontrował Krzysztof Romianowski z Prawa i Sprawiedliwości. Szczecin mógłby zdobyć dotację i bez wprowadzania strefy.
- Inne polskie miasta, które również biorą udziały w konkursach o dofinansowanie europejskie, nie mają Stref Czystego Transportu, a jednak wygrywają w tych konkursach, ponieważ zdobywają punkty w innych obszarach, w których Szczecin niestety zdobywa ich mniej - mówi Romianowski.
Rada Miasta we wtorek podjęła decyzję o utworzeniu w Szczecinie Strefy Czystego Transportu. Uchwałę poparło 22 radnych klubu Koalicji Obywatelskiej i klubu OK Polska. Przeciw było 7 radnych Prawa i Sprawiedliwości. Obszar strefy ograniczony został Trasą Zamkową i ulicami Wielką i Małą Odrzańską, Wyszyńskiego i Tkacką.
