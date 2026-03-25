Czy Strefę Czystego Transportu wprowadzono tylko dla pieniędzy? Radni podzieleni

Region

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Przemysław Słowik. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Krzysztof Romianowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu w Szczecinie podzieliło szczecińskich radnych.
Radni zdecydowali: w Szczecinie powstanie Strefa Czystego Transportu [MAPA, WYKAZ ULIC]

Powód jest jeden - pieniądze. Radny Koalicji Obywatelskiej w "Rozmowie pod krawatem" przyznaje, że utworzenie szczecińskiej Strefy Czystego Transportu jest potrzebne jedynie, aby zdobyć dofinansowanie na zakup nowych autobusów.

Przemysław Słowik wyjaśniał, że SCT we wprowadzanym kształcie faktycznie nie zmieni jakości powietrza w Szczecinie. Ale autobusy za pieniądze uzyskane dzięki niej - to już będzie realne poprawa.

- Strefa w tym bardzo wąskim obszarze w którym wchodzi, nie zmieni jakości powietrza na samym Starym Mieście. Ale już te 20 autobusów elektrycznych będzie miało wpływ zarówno na poprawę jakości powietrza, jak i przede wszystkim jakość i komfort komunikacji publicznej - mówi Słowik.

To niepotrzebna biurokracja - kontrował Krzysztof Romianowski z Prawa i Sprawiedliwości. Szczecin mógłby zdobyć dotację i bez wprowadzania strefy.

- Inne polskie miasta, które również biorą udziały w konkursach o dofinansowanie europejskie, nie mają Stref Czystego Transportu, a jednak wygrywają w tych konkursach, ponieważ zdobywają punkty w innych obszarach, w których Szczecin niestety zdobywa ich mniej - mówi Romianowski.

Rada Miasta we wtorek podjęła decyzję o utworzeniu w Szczecinie Strefy Czystego Transportu. Uchwałę poparło 22 radnych klubu Koalicji Obywatelskiej i klubu OK Polska. Przeciw było 7 radnych Prawa i Sprawiedliwości. Obszar strefy ograniczony został Trasą Zamkową i ulicami Wielką i Małą Odrzańską, Wyszyńskiego i Tkacką.

Edycja tekstu: Michał Król
