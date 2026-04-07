Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz

Radna ze Stargardu zakpiła z płonącego krzyża

Region Julia Nowicka

Fot. zdjęcie wpisu z portalu X
Radna miejska ze Stargardu uradowana widokiem płonącego krzyża. W Wielki Piątek w Warszawie spłonął 25-metrowy krzyż papieski.
W mediach społecznościowych Monika Kirschenstein, radna miejska startująca w wyborach z ramienia Koalicji Obywatelskiej skomentowała te doniesienia słowami "piękny widok". Władze partii w powiecie wydały oświadczenie, że radna od sierpnia ubiegłego roku nie należy do Koalicji Obywatelskiej.

Jak mówi Przewodniczący Zarządu Powiatowego partii Sławomir Rutkowski, Kirschenstein miała już wcześniej zamieszczać podobne, kontrowersyjne wpisy.

- To, co pani radna wypisywała w mediach społecznościowych, to jakie miała stanowisko, chociażby w stosunku do władz i do Kościoła Katolickiego było, krótko mówiąc, przegięciem. Niektóre słowa były wręcz obraźliwe - podkreśla Rutkowski.

Wysłaliśmy prośbę o komentarz do radnej Kirschenstein. Do tematu będziemy wracać.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 17:00 serwis z godziny 16:29

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty