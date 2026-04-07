Radna ze Stargardu zakpiła z płonącego krzyża

Radna miejska ze Stargardu uradowana widokiem płonącego krzyża. W Wielki Piątek w Warszawie spłonął 25-metrowy krzyż papieski.

W mediach społecznościowych Monika Kirschenstein, radna miejska startująca w wyborach z ramienia Koalicji Obywatelskiej skomentowała te doniesienia słowami "piękny widok". Władze partii w powiecie wydały oświadczenie, że radna od sierpnia ubiegłego roku nie należy do Koalicji Obywatelskiej.



Jak mówi Przewodniczący Zarządu Powiatowego partii Sławomir Rutkowski, Kirschenstein miała już wcześniej zamieszczać podobne, kontrowersyjne wpisy.



- To, co pani radna wypisywała w mediach społecznościowych, to jakie miała stanowisko, chociażby w stosunku do władz i do Kościoła Katolickiego było, krótko mówiąc, przegięciem. Niektóre słowa były wręcz obraźliwe - podkreśla Rutkowski.



Wysłaliśmy prośbę o komentarz do radnej Kirschenstein. Do tematu będziemy wracać.



Autorka edycji: Joanna Chajdas