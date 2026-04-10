Mija 16 lat od katastrofy smoleńskiej [ZDJĘCIA]

Mija 16 lat od katastrofy smoleńskiej. W rocznicę tragicznych wydarzeń zachodniopomorscy politycy Prawa i Sprawiedliwości i mieszkańcy Szczecina uczcili pamięć ofiar minutą ciszy, modlitwą i złożeniem kwiatów na rondzie u zbiegu ulic Mazurskiej i Śląskiej.

- To był kolejny dowód na to, że ziemia rosyjska nigdy nie była dobra, bo nosi znamiona polskiej krwi - mówi szczeciński radny Krzysztof Romianowski.- Dla mnie osobiście dla człowieka dwudziestoparoletniego to było ogromną tragedią. Nie możemy pozwolić, żeby społeczeństwo zapomniało o tej tragedii, o tych ludziach, którzy zginęli pod Smoleńskiem. To była elita polskiego narodu, niestety drugi raz nasza elita zginęła w niedalekiej tak naprawdę okolicy, bo Smoleńsk i Katyń są bardzo blisko - dodaje Romianowski.- Wszyscy byliśmy zjednoczeni w przeżywaniu tej żałoby, bez względu na to, czy kogoś lubiliśmy, czy nie - wspomina radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Agnieszka Kurzawa.- Chciałabym, aby sprawa tej katastrofy została wyjaśniona w jak najdokładniejszy sposób. Wiemy, że było bardzo dużo różnych stanowisk na ten temat, dlatego najważniejsze jest dojście do prawdy. Najważniejsze, żeby pamiętać o tej tragedii i żeby takie sytuacje się już nie zdarzyły w przyszłości - mówi Kurzawa.W katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem zginęło 96 osób - politycy, wojskowi, duchowni i inne osobistości życia publicznego, w tym przede wszystkim prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka Maria oraz ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.