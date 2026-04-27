Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Radni KO zapowiadają zawiadomienia do prokuratury. "Szczecin to nie bantustan"

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Łukasz Tyszler. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Chcą nie tylko jej zatrzymania, ale także rozbiórki. Radni Koalicji Obywatelskiej w Szczecinie zapowiadają, że złożą zawiadomienia - do prokuratury i policji w sprawie budowy bazy paliw w Podjuchach.
Jak mówią, inwestycja to samowola budowlana, prowadzona bez wymaganych pozwoleń i z naruszeniem prawa.

- Obiekt może stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i środowiska - podkreśla Wojciech Dorżynkiewicz, szczeciński radny KO. - Szczecin to nie bantustan, Polska nie jest republiką bananową i nie ma naszej zgody na takie inwestycje jak ta, która jest realizowana za naszymi plecami. Na inwestycje realizowaną bez zgody na budowę, bez warunków zabudowy, bez żadnych konsultacji z mieszkańcami.

Złożone mają zostać także wnioski do prezydenta miasta i do Wód Polskich o kontrolę inwestycji. Jednak, jak podkreśla radny Stanisław Kaup, kluczowe jest zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

- Opiera się ono na podejrzeniu wyczerpania znamion poprzez działanie na szkodę środowiska, jak i działaniu inwestora, które może prawdopodobnie narazić zdrowie lub życie ludzkie - mówi Kaup.

Radni zapowiadają też zmiany w planie zagospodarowania, by taka inwestycja nie mogła tu powstać w przyszłości.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
Najczęściej czytane

  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Andrzej Wyganowski
Najnowsze podcasty