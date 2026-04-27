Radni KO zapowiadają zawiadomienia do prokuratury. "Szczecin to nie bantustan"

Chcą nie tylko jej zatrzymania, ale także rozbiórki. Radni Koalicji Obywatelskiej w Szczecinie zapowiadają, że złożą zawiadomienia - do prokuratury i policji w sprawie budowy bazy paliw w Podjuchach.

Jak mówią, inwestycja to samowola budowlana, prowadzona bez wymaganych pozwoleń i z naruszeniem prawa.- Obiekt może stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i środowiska - podkreśla Wojciech Dorżynkiewicz, szczeciński radny KO. - Szczecin to nie bantustan, Polska nie jest republiką bananową i nie ma naszej zgody na takie inwestycje jak ta, która jest realizowana za naszymi plecami. Na inwestycje realizowaną bez zgody na budowę, bez warunków zabudowy, bez żadnych konsultacji z mieszkańcami.Złożone mają zostać także wnioski do prezydenta miasta i do Wód Polskich o kontrolę inwestycji. Jednak, jak podkreśla radny Stanisław Kaup, kluczowe jest zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.- Opiera się ono na podejrzeniu wyczerpania znamion poprzez działanie na szkodę środowiska, jak i działaniu inwestora, które może prawdopodobnie narazić zdrowie lub życie ludzkie - mówi Kaup.Radni zapowiadają też zmiany w planie zagospodarowania, by taka inwestycja nie mogła tu powstać w przyszłości.