"Żywe kosiarki" wróciły nad Odrę

W Marwicach w powiecie gryfińskim owce będą pomagać w utrzymaniu wałów przeciwpowodziowych.





Jak mówi rzecznik Wód Polskich Marek Synowiecki, zeszłoroczny eksperyment przyniósł dobre efekty, więc spółka postanowiła "przedłużyć owcom umowę".- Same owce napełniają swoje żołądki w sposób ekologiczny i naturalny. Oprócz tego, że koszą nam trawę i utrzymują obwałowania, to przy okazji wypędzają wszystkie żyjątka, z którymi zawsze mieliśmy problem, czyli myszy i nornice ryjące tunele w wałach - podkreśla Synowiecki.A na wałach pasie się blisko 100 owiec świniarek - dodaje rzecznik.- To nie są takie zwykłe owce, to są takie mniejsze, bardziej odporne na wilgoć, na trudne warunki atmosferyczne, na jakieś tam zmiany pogody, na słoty gwałtowne. Kiedyś w słowiańskiej Polsce występowały bardzo powszechnie, szczególnie właśnie w tych zachodnich częściach - powiedział.Wody Polskie nie wykluczają "zatrudnienia" owiec również na innych odcinkach Odry.