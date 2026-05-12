"Żywe kosiarki" wróciły nad Odrę

Region Julia Nowicka

Fot. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
W Marwicach w powiecie gryfińskim owce będą pomagać w utrzymaniu wałów przeciwpowodziowych.
Jak mówi rzecznik Wód Polskich Marek Synowiecki, zeszłoroczny eksperyment przyniósł dobre efekty, więc spółka postanowiła "przedłużyć owcom umowę".

- Same owce napełniają swoje żołądki w sposób ekologiczny i naturalny. Oprócz tego, że koszą nam trawę i utrzymują obwałowania, to przy okazji wypędzają wszystkie żyjątka, z którymi zawsze mieliśmy problem, czyli myszy i nornice ryjące tunele w wałach - podkreśla Synowiecki.

A na wałach pasie się blisko 100 owiec świniarek - dodaje rzecznik.

- To nie są takie zwykłe owce, to są takie mniejsze, bardziej odporne na wilgoć, na trudne warunki atmosferyczne, na jakieś tam zmiany pogody, na słoty gwałtowne. Kiedyś w słowiańskiej Polsce występowały bardzo powszechnie, szczególnie właśnie w tych zachodnich częściach - powiedział.

Wody Polskie nie wykluczają "zatrudnienia" owiec również na innych odcinkach Odry.

