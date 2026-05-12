Park na ulicy Modrej w Szczecinie zyska nowe oblicze [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Boisko z trybunami i szatnią, rozbudowany plac zabaw, stref piknikowa i dla seniorów czy klatka typu ninja dla dzieci. Park na Krzekowie-Bezrzeczu przejdzie gruntowną modernizację.
Obiekt znajduje się przy ulicy Modrej i przez lata został mocno wysłużony. Na sesji rady miasta zabezpieczono środki na jego przebudowę. Mieszkańcy cieszą się z tych informacji.

- Świetna alternatywa dla dzieci, tym bardziej, że coraz więcej dzieci korzysta z orlików. Muszą niestety dojeżdżać na Bezrzecze, bo najbliżej jest. Natomiast nigdy za wiele. Oby wyciągnąć dzieci z domów i sprzed komputera. - Jest trochę słabo, ten piasek trochę tutaj przeszkadza, no i to potrzebuje remontu po prostu. Fajnie tu będzie na pewno. Lepiej, że nie będzie trzeba jeździć na inne boiska. - Wiem, że jest to od dawna tutaj na pewno i niewiele się zmieniło. Więc chyba pozytywnie, że coś nowego - mówią Szczecinianie.

- Nawierzchnia jest w stanie tragicznym tak naprawdę, są tam dwa boiska. To jest zadanie do Budżetu Obywatelskiego. Wpletliśmy jakby do szerszego projektu budowy parku w ramach programu Parki dla Szczecinian i dzisiaj wiemy, że tam powstanie super zielony teren rekreacyjny dla mieszkańców, gdzie taka aktywność będzie głównym tematem - podkreśla Andrzej Radziwinowicz, radny Koalicji Obywatelskiej.

Trwają starania o pozwolenie na budowę, zgodnie z planem przetarg ma być ogłoszony na początku czerwca.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Julii Nowickiej

Najnowsze podcasty