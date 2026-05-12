Orlen inwestuje w wodorowy hub w Szczecinie

75 milionów złotych zainwestuje Orlen w budowę hubu wodorowego w Szczecinie. Dzięki niemu w ciągu jednej godziny będzie mogło powstać nawet 90 kg paliwa dla branży motoryzacyjnej.





Przedsięwzięcie będzie ważnym elementem rozwijanej przez koncern infrastruktury dla zeroemisyjnego transportu. Generalnym wykonawcą przedsięwzięcia została polska spółka Torpol Oil & Gas.Hub w Szczecinie będzie produkować wodór z wykorzystaniem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Lokalizacja inwestycji nie jest przypadkowa. Szczecin to jeden z najważniejszych punktów na mapie rozwijanej przez Orlen infrastruktury wodorowej w północno-zachodniej Polsce.Zgodnie z harmonogramem inwestycji, hub wodorowy w Szczecinie rozpocznie działalność operacyjną na przełomie 2027/28 roku.