Profilaktyka to broń w walce z czerniakiem

To jeden z najbardziej podstępnych nowotworów – potrafi ukryć się pod postacią niewinnego pieprzyka, a rozwija się błyskawicznie.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Czerniak nie wybiera, ale można z nim walczyć, a najlepszą bronią jest profilaktyka. Przede wszystkim powinniśmy poznać czerniakowe abecadło.Warto to zrobić szczególnie dziś, gdy obchodzimy Europejski Dzień Walki z Czerniakiem - przyznaje dr n.med. Magdalena Kiedrowicz z Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie.- A oznacza asymetrię zmiany, B to brzegi poszarpane, C - ciemne kolory, D - duży rozmiar zmiany powyżej 5 mm, jak również takie szybkie powiększanie się zmiany i E - ewolucje i uniesienie zmiany - mówiła Kiedrowicz.Czerniak wykryty we wczesnym stadium jest niemal w 100 proc. uleczalny, jednak wciąż zbyt wiele osób trafia do lekarza za późno. Standardem powinna być kontrola znamion raz w roku - dodaje dr Kiedrowicz.- Dane statystyczne pokazują, że aż 60 proc. czerniaków wykrytych przez lekarza wcześniej nie była zanotowana przez pacjenta, nie dawały żadnych objawów takich jak zaobserwowane powiększanie się, świąd czy jakiekolwiek inne zmiany w strukturze, które mogłyby zaniepokoić pacjenta - podkreśla doktor.W Polsce co roku lekarze notują około czterech tysięcy nowych zachorowań na czerniaka.