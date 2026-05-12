Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Profilaktyka to broń w walce z czerniakiem

Region Anna Klimczyk

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
To jeden z najbardziej podstępnych nowotworów – potrafi ukryć się pod postacią niewinnego pieprzyka, a rozwija się błyskawicznie.
Czerniak nie wybiera, ale można z nim walczyć, a najlepszą bronią jest profilaktyka. Przede wszystkim powinniśmy poznać czerniakowe abecadło.

Warto to zrobić szczególnie dziś, gdy obchodzimy Europejski Dzień Walki z Czerniakiem - przyznaje dr n.med. Magdalena Kiedrowicz z Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie.

- A oznacza asymetrię zmiany, B to brzegi poszarpane, C - ciemne kolory, D - duży rozmiar zmiany powyżej 5 mm, jak również takie szybkie powiększanie się zmiany i E - ewolucje i uniesienie zmiany - mówiła Kiedrowicz.

Czerniak wykryty we wczesnym stadium jest niemal w 100 proc. uleczalny, jednak wciąż zbyt wiele osób trafia do lekarza za późno. Standardem powinna być kontrola znamion raz w roku - dodaje dr Kiedrowicz.

- Dane statystyczne pokazują, że aż 60 proc. czerniaków wykrytych przez lekarza wcześniej nie była zanotowana przez pacjenta, nie dawały żadnych objawów takich jak zaobserwowane powiększanie się, świąd czy jakiekolwiek inne zmiany w strukturze, które mogłyby zaniepokoić pacjenta - podkreśla doktor.

W Polsce co roku lekarze notują około czterech tysięcy nowych zachorowań na czerniaka.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Warto to zrobić szczególnie dziś, gdy obchodzimy Europejski Dzień Walki z Czerniakiem - przyznaje dr n.med. Magdalena Kiedrowicz z Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie.
Standardem powinna być kontrola znamion raz w roku - dodaje dr Kiedrowicz.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:30

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Auto uderzyło w drzewo. Kierowca nie żyje
    (od wczoraj oglądane 3630 razy)
  2. Niebezpiecznie rozpędzony autobus w centrum miasta
    (od 07 maja oglądane 3415 razy)
  3. Natalia Mędrzyk zostaje w Chemiku
    (od 06 maja oglądane 2885 razy)
  4. Zderzenie busa z motocyklem na Wyszyńskiego
    (od 09 maja oglądane 2836 razy)
  5. Koszykarze Kinga grają z mistrzem Polski Legią w OBL
    (od 06 maja oglądane 2289 razy)
  reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ekopark został zdewastowany przez wandali [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Chaciński
Jak zmieniały się prezenty komunijne na przestrzeni lat? [WIDEO]
Prof. Magdalena Szafranek
Amatorzy i zawodowcy zmierzyli się w szachowym turnieju w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziesiątki wozów strażackich na Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty