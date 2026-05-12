Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Profesor Jerzy Buzek o roli Bałtyku i polskiego offshore

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
W Świnoujściu trwa drugi dzień 18. edycji Baltic Business Forum. To najważniejsze w regionie spotkanie biznesu i polityki odbywa się w tym roku pod hasłem „Energia dla bezpieczeństwa”.
Gościem specjalnym wydarzenia jest profesor Jerzy Buzek.

Były premier i szef Parlamentu Europejskiego w czasie spotkania podkreślał, że w obliczu wojny na Ukrainie, Bałtyk staje się kluczowym punktem na energetycznej mapie Europy.

- Morze Bałtyckie staje się jednym z kluczowych hubów energetycznych. Bez tego hubu energetycznego nie jesteśmy w stanie w 2050 roku zbilansować energii w Unii Europejskiej - mówił Buzek.

Według profesora, polski offshore i atom to już nie tylko wybór ekologiczny, ale przede wszystkim polska racja stanu.

- Offshore jest najlepszym źródłem energii odnawialnej. On jest najbardziej stabilny - podkreślał.

Podczas forum eksperci dyskutują we wtorek także o konkretnych planach odbudowy ukraińskiego sektora energii oraz o tym, jak port w Świnoujściu może zabezpieczyć dostawy surowców dla całej grupy Wyszehradzkiej.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Joanny Maraszek

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:30

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Auto uderzyło w drzewo. Kierowca nie żyje
    (od wczoraj oglądane 3634 razy)
  2. Niebezpiecznie rozpędzony autobus w centrum miasta
    (od 07 maja oglądane 3415 razy)
  3. Natalia Mędrzyk zostaje w Chemiku
    (od 06 maja oglądane 2885 razy)
  4. Zderzenie busa z motocyklem na Wyszyńskiego
    (od 09 maja oglądane 2837 razy)
  5. Koszykarze Kinga grają z mistrzem Polski Legią w OBL
    (od 06 maja oglądane 2289 razy)
  reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ekopark został zdewastowany przez wandali [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Chaciński
Jak zmieniały się prezenty komunijne na przestrzeni lat? [WIDEO]
Prof. Magdalena Szafranek
Amatorzy i zawodowcy zmierzyli się w szachowym turnieju w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziesiątki wozów strażackich na Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty