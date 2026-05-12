Profesor Jerzy Buzek o roli Bałtyku i polskiego offshore

W Świnoujściu trwa drugi dzień 18. edycji Baltic Business Forum. To najważniejsze w regionie spotkanie biznesu i polityki odbywa się w tym roku pod hasłem „Energia dla bezpieczeństwa”.

Gościem specjalnym wydarzenia jest profesor Jerzy Buzek.Były premier i szef Parlamentu Europejskiego w czasie spotkania podkreślał, że w obliczu wojny na Ukrainie, Bałtyk staje się kluczowym punktem na energetycznej mapie Europy.- Morze Bałtyckie staje się jednym z kluczowych hubów energetycznych. Bez tego hubu energetycznego nie jesteśmy w stanie w 2050 roku zbilansować energii w Unii Europejskiej - mówił Buzek.Według profesora, polski offshore i atom to już nie tylko wybór ekologiczny, ale przede wszystkim polska racja stanu.- Offshore jest najlepszym źródłem energii odnawialnej. On jest najbardziej stabilny - podkreślał.Podczas forum eksperci dyskutują we wtorek także o konkretnych planach odbudowy ukraińskiego sektora energii oraz o tym, jak port w Świnoujściu może zabezpieczyć dostawy surowców dla całej grupy Wyszehradzkiej.