Świnoujście ma mieć nowoczesną komendę policji

Świnoujście wchodzi w nową erę bezpieczeństwa. Przy ulicy Karsiborskiej widać już pierwszy ciężki sprzęt – ruszyły prace przygotowawcze pod budowę nowoczesnej Komendy Miejskiej Policji.

To inwestycja warta około 50 milionów złotych, która całkowicie zmieni warunki pracy funkcjonariuszy. - Zamiast wysłużonych budynków przy ulicy Krzywej, policjanci otrzymają do dyspozycji ultranowoczesny kompleks - mówi Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia. - Komenda Główna Policji zdecydowała się wydatkować kwotę ponad 50 milionów złotych na budowę nowoczesnej komendy. Miasto zdecydowało ostatecznie o przydzieleniu terenu, który jest położony przy ulicy Nowokarsiborskiej. Pozwolenie na budowę zostało wydane.



W planach jest nie tylko profesjonalna strzelnica, ale także Bałtyckie Centrum Współpracy Policji, które ma koordynować działania służb z całego regionu nadmorskiego. - Bardzo chcemy, żeby Komenda Miejska Policji została wzbogacona o naszą funkcję, funkcjonalność. Centrum monitoringu miasta, który zamierzamy rozbudowywać - dodaje Agatowska.



Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mundurowi wprowadzą się do nowej siedziby w 2028 roku.



