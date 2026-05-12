Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Świnoujście ma mieć nowoczesną komendę policji

Region Joanna Maraszek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Świnoujście wchodzi w nową erę bezpieczeństwa. Przy ulicy Karsiborskiej widać już pierwszy ciężki sprzęt – ruszyły prace przygotowawcze pod budowę nowoczesnej Komendy Miejskiej Policji.
To inwestycja warta około 50 milionów złotych, która całkowicie zmieni warunki pracy funkcjonariuszy. - Zamiast wysłużonych budynków przy ulicy Krzywej, policjanci otrzymają do dyspozycji ultranowoczesny kompleks - mówi Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia. - Komenda Główna Policji zdecydowała się wydatkować kwotę ponad 50 milionów złotych na budowę nowoczesnej komendy. Miasto zdecydowało ostatecznie o przydzieleniu terenu, który jest położony przy ulicy Nowokarsiborskiej. Pozwolenie na budowę zostało wydane.

W planach jest nie tylko profesjonalna strzelnica, ale także Bałtyckie Centrum Współpracy Policji, które ma koordynować działania służb z całego regionu nadmorskiego. - Bardzo chcemy, żeby Komenda Miejska Policji została wzbogacona o naszą funkcję, funkcjonalność. Centrum monitoringu miasta, który zamierzamy rozbudowywać - dodaje Agatowska.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mundurowi wprowadzą się do nowej siedziby w 2028 roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Auto uderzyło w drzewo. Kierowca nie żyje
    (od przedwczoraj oglądane 3767 razy)
  2. Niebezpiecznie rozpędzony autobus w centrum miasta
    (od 07 maja oglądane 3434 razy)
  3. Zderzenie busa z motocyklem na Wyszyńskiego
    (od 09 maja oglądane 2876 razy)
  4. Kołobrzeg. Amunicja na plaży
    (od 08 maja oglądane 1465 razy)
  5. Mężczyzna potrącony na przejściu dla pieszych w Kaliszu Pomorskim
    (od przedwczoraj oglądane 1283 razy)
  reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ekopark został zdewastowany przez wandali [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Chaciński
Jak zmieniały się prezenty komunijne na przestrzeni lat? [WIDEO]
Prof. Magdalena Szafranek
Amatorzy i zawodowcy zmierzyli się w szachowym turnieju w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziesiątki wozów strażackich na Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty