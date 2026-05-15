Prezes Stoczni Szczecińskiej "Wulkan": chcemy pozyskiwać duże projekty

Stocznia Szczecińska "Wulkan" planuje większe inwestycje w sektorze off-shore. Zakład ma już pierwsze doświadczenia na rynku morskich farm wiatrowych.

Niedawno połączył siły z czterema firmami z branży w ramach Szczecin Offshore Hub.Chcemy pozyskiwać duże projekty - informuje prezes stoczni Radosław Kowalczyk:- Już produkujemy pierwszy projekt wartości blisko 50 milionów złotych. Proszę pamiętać, że na Bałtyku będzie kilkaset miliardów złotych inwestycji w tą morską elektrykę wiatrową. Szczecin jest najlepszym miejscem, żeby te elementy powstawały tutaj w Szczecinie - mówi Kowalczyk.Prezes dodaje, że produkowane są już fundamenty i wyposażenie wież wiatrakowych. To tylko pierwszy z planowanych elementów produkcji.- Drugi kierunek to są trafostacje. Części ścian, części trafostacji budowaliśmy, kilka trafostacji wypłynęło. Trzeci kierunek to są jednostki, które będą potrzebne do serwisowania obsługi tych farm wiatrowych. Tutaj jeszcze nie mamy żadnego zlecenia, natomiast jesteśmy gotowi - mówi Kowalczyk.Niedawno stocznia podpisała umowę z chińskim producentem fundamentów. W ramach umowy spółka wykona co najmniej 40 gotowych do montażu platform do fundamentów.