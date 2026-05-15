Weekendowy Festiwal Tradycji w Przelewicach

Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego rusza w sobotę w Przelewicach.

Przestrzeń Ogrodów wypełni się folklorem, aromatami regionalnych potraw i dźwiękami muzyki na żywo. Jak co roku, festiwal będzie okazją do uhonorowania najlepszych inicjatyw i liderów sołectw Pomorza Zachodniego.Na sobotę zaplanowano Galę, podczas której wręczony zostanie tytuł „Sołtysa Roku 2025”.W programie znajdą się też stoiska z rękodziełem i produktami regionalnymi, a także Aleja „Zachodniopomorskie Smaki”.Nie zabraknie również występów artystycznych. Na najmłodszy czekać będzie wesołe miasteczko, strefa zabaw i animacji.Festiwal potrwa do niedzieli.