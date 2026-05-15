Szczecin szuka Ambasadorów

Kandydatów na Ambasadorów Szczecina można zgłaszać do końca maja.

Zaszczytny tytuł mogą otrzymać osoby, których osiągnięcia przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Szczecina w kraju i za granicą. Zgłoszone mogą być również instytucje, bądź obiekty ruchome takie jak np. pojazdy, statki, żaglowce, których działalność i wizerunek promują Szczecin.Zgłoszeń można dokonywać za pomocą wniosku, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w dziale informacji Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta.