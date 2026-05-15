W sobotnią noc muzea otworzą swoje drzwi dla odwiedzających

Region Weronika Łyczywek

Mat. organizatora
Trwa polerowanie witryn i ustawianie eksponatów w szczecińskich muzeach. W sobotnią noc otworzą one swoje drzwi dla odwiedzających.
Wśród artefaktów między innymi: obrazy, stare srebra, zegary, ceramika.
W gmachu przy Wałach Chrobrego będzie można zagrać w kości czy wcielić się w rolę średniowiecznego rycerza.

To w ramach wystawy: "Oręż w państwie Gryfitów"- mówi kierownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie, Krystyna Milewska.

- Młodzież, dzieci będą mogli się dowiedzieć tak naprawdę ile waży miecz i z jakich elementów składa się zbroja rycerska. Także będą działania inspirowane turniejami rycerskimi, a zatem będzie można sprawdzić swój spryt - dodaje Milewska.

Do tegorocznej 20 edycji dołączyło ponad dwadzieścia instytucji m.in. Fabryka Wody, muzeum Geologiczne a także działające od trzech pokoleń studio fotograficzne MiniFot - mówi Olga Iwanow z zakładu fotograficznego.

- Przejałam go po mojej mamie, wcześniej był dziadek, który go założył. Próbuję kontynuować tą całą historię MiniFotu, pokazać trochę prac dziadka, aparat fotograficzny, z których korzystał - dodaje Iwanow.

Dla nocnych marków przygotwano autorskie oprowadzanie z dreszczykiem to w Centrum Dialogu Przełomy.
Lista wydarzeń znajduje się na stronie Muzeum Narodowego.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
To w ramach wystawy: "Oręż w państwie Gryfitów"- mówi kierownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie, Krystyna Milewska.
Do tegorocznej 20 edycji dołączyło ponad dwadzieścia instytucji m.in. Fabryka Wody, muzeum Geologiczne a także działające od trzech pokoleń studio fotograficzne MiniFot - mówi Olga z zakładu fotograficznego.

