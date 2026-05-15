W sobotę po raz pierwszy odbędzie się Dnia Matki w żałobie

Materiały organizatora. Facebook/Milczenie słów - Agnieszka Wodzyńska

„Macierzyństwo nieutracone” to hasło Dnia Matki w żałobie, który po raz pierwszy odbędzie się w sobotę w Szczecinie.





- Będziemy mówiły o tych różnych odcieniach macierzyństwa. Jak sobie poradzić w życiu dalej, jak do tego życia wrócić, co to znaczy być tu i teraz i cieszyć się życiem, kiedy noszę ten ciężar utraty - dodaje Wodzyńska.



Spotkanie rozpocznie się w sobotę o 15.30 w sali kominkowej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Pawła VI w Szczecinie.



Międzynarodowy Dzień Matki w żałobie jest obchodzony w każdą pierwszą niedzielę maja. Dzień ten wymyśliła w 2010 roku jedna z mam w Australii po stracie swojego dziecka.



Plan wydarzenia: 15:30 – Przywitanie uczestników 16:00 – Panel dyskusyjny z ekspertami

17:00 – Recital muzyczny połączony z poezją rodziców po stracie dziecka 18:00 – Msza Święta w intencji mam



Gośćmi wydarzenia będą:

• @mama_terapeutka - psycholog, socjolog, certyfikowana terapeutka ofiar przemocy w rodzinie, terapeutka systemowa w procesie certyfikacji, autorka książek „Zaopiekowana mama” i „Bliska sobie”, • @kasia_wojtyniak_psychoonkolog - psycholog, psychoonkolog, terapeuta Gestalt w trakcie szkolenia, twórczyni kanału „oNKo Na Życie”, • Liliana Kostrzewa - pianistka, kompozytorka, jazzmanka, • ks. Andrzej Partika - Dyrektor @hospicjum_sw_jana_ewangelisty , posługujący również w @hp_jestem.

Zapisy oraz więcej informacji pod nr telefonu: 693 820 509 oraz na Facebooku organizatora.

Agnieszka Wodzyńska, organizatorka Dnia Matki w żałobie, familiolog, psychoonkolog i twórca projektu "Milczenie Słów" mówi, że w programie przewidziano m.in. recital muzyczny połączony z poezją rodziców po stracie dziecka, ale także debatę z ekspertami i psychoterapeutami.