Arłukowicz o możliwych zmianach w cenach leków na choroby rzadkie

Region

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Prace się toczą, ale odpowiedzi na pytanie "kiedy?" - jeszcze nie ma. Europoseł Koalicji Obywatelskiej i były minister zdrowia zapewnia, że w Komisji Zdrowia Parlamentu Europejskiego trwają intensywne działania nad przepisami, które umożliwią wprowadzenie tańszych leków na choroby rzadkie.
Bartosz Arłukowicz

Ceny niektórych takich medykamentów idą w miliony złotych. Jednym z pomysłów jest skłonienie koncernów farmaceutycznych do wprowadzania tańszych odpowiedników. To wciąż jednak skomplikowana i czasochłonna procedura.

Nie ma też jednoznacznej odpowiedzi na to, kiedy uda się ten projekt wprowadzić w życie wyjaśniał w "Rozmowie pod Krawatem" Bartosz Arłukowicz.

- Tu musi być presja ze strony Europy i państw narodowych, czyli ministrów zdrowia. To się dzieje, ale nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, kiedy my sfinansujemy te leki. Prawdopodobnie taki moment nigdy do końca nie nadejdzie, dlatego że jak sfinansujemy jedną część, to pojawią się następne leki - tłumaczył Arłukowicz.

Innym z projektów, nad którym mają też pracować europosłowie jest wspólny zakup najdroższych leków przez państwa wspólnoty. Wtedy też prawdopodobnie ich cena by zmalała.

Jedną z takich rzadkich chorób jest Dystrofia mięśniowa Duchenne’a, na którą zapadł Adaś - syn naszego redakcyjnego kolegi - Sławomira Orlika. Specjalistyczna kuracja kosztuje 15 milionów złotych. Podczas zbiórki - na razie - udało się zebrać niespełna 11,5 miliona.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Dodaj komentarz 2 komentarze

To Arłukowicz chciał sprywatyzować polskie szpitale ?
Pamiętam jak nadawał na Tuska gdy był w Lewicy. Karierowicz,który mógł się wykazać gdy był ministrem zdrowia. Oprócz tych dwóch pań, to najgorszy minister,bez jakichkolwiek osiągnięć. Ot... taki aparatczyk partyjny,który klepie co mu każą . Aparatczyk mający fuchę w PE, łatwy i dobry pieniądz. I to tyle o tej personie.

