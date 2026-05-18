Arłukowicz o możliwych zmianach w cenach leków na choroby rzadkie

Prace się toczą, ale odpowiedzi na pytanie "kiedy?" - jeszcze nie ma. Europoseł Koalicji Obywatelskiej i były minister zdrowia zapewnia, że w Komisji Zdrowia Parlamentu Europejskiego trwają intensywne działania nad przepisami, które umożliwią wprowadzenie tańszych leków na choroby rzadkie.
Nie ma też jednoznacznej odpowiedzi na to, kiedy uda się ten projekt wprowadzić w życie wyjaśniał w "Rozmowie pod Krawatem" Bartosz Arłukowicz.
- Tu musi być presja ze strony Europy i państw narodowych, czyli ministrów zdrowia. To się dzieje, ale nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, kiedy my sfinansujemy te leki. Prawdopodobnie taki moment nigdy do końca nie nadejdzie, dlatego że jak sfinansujemy jedną część, to pojawią się następne leki - tłumaczył Arłukowicz.
Innym z projektów, nad którym mają też pracować europosłowie jest wspólny zakup najdroższych leków przez państwa wspólnoty. Wtedy też prawdopodobnie ich cena by zmalała.
Jedną z takich rzadkich chorób jest Dystrofia mięśniowa Duchenne’a, na którą zapadł Adaś - syn naszego redakcyjnego kolegi - Sławomira Orlika. Specjalistyczna kuracja kosztuje 15 milionów złotych. Podczas zbiórki - na razie - udało się zebrać niespełna 11,5 miliona.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
