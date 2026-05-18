Widmo kolejnej inwestycji w Podjuchach. Mieszkańcy mówią: nie

Nie tylko baza paliw i osiedle STBS. Mieszkańcy szczecińskich Podjuch obawiają się kolejnej inwestycji.
Sprawę nagłośnił organizator protestów przeciw osiedlu TBS Jakub Olszewski. W "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin mówił, że mieszkańcy Podjuch nie otrzymali żadnej informacji w tej sprawie.
- Najprawdopodobniej oznacza to dla nas kolejną poważną sprawę i kolejną walkę. Co ciekawe, ktoś widocznie sądzi, że Podjuchy mają stać się terenem przemysłowym, i to takim, który leży od 250 do 300 metrów od zabudowań i domów mieszkalnych - podkreślał Olszewski.
Także Rada Osiedla nie została o tym poinformowana - dodała jej przewodnicząca Joanna Kopeć: - Mieszkańcy faktycznie teraz są na tyle czujni, że sprawdzają regularnie Biuletyn Informacji Publicznej różnych urzędów. To właśnie dlatego taka decyzja została odnaleziona wczoraj w godzinach bardzo późnowieczornych.
Radny PiS Krzysztof Romianowski zapowiedział "zestaw interpelacji" do prezydenta miasta. Mieszkańcy Podjuch nie wykluczają kolejnego protestu.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Sprawę nagłośnił organizator protestów przeciw osiedlu TBS Jakub Olszewski. W "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin mówił, że mieszkańcy Podjuch nie otrzymali żadnej informacji w tej sprawie.
Dodaj komentarz 1 komentarz
Do tego dodajmy bazę paliwową i planowany zakład utylizacji jednostek pływających z przeróbką złomu (obok bazy paliwowej). Złom trzeba dowieźć wielotonowymi ciężarówkami, a paliwo przewozić równie ciężkimi cysternami, a ulica Batalionów Chłopskich jest zamknięta dla tak ciężkich pojazdów. Na to nałoży się hałas i wszechobecny pył i brud ze złomowiska. Podsumowując, Podjuchy będą załatwione. Brawo Dziękujemy miłościwie nam panującym.