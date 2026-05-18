Widmo kolejnej inwestycji w Podjuchach. Mieszkańcy mówią: nie

Nie tylko baza paliw i osiedle STBS. Mieszkańcy szczecińskich Podjuch obawiają się kolejnej inwestycji.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

W ubiegłym tygodniu (12 maja) urząd marszałkowski wydał zgodę na uruchomienie zakładu utylizacji jednostek pływających. Demontaż np. barek miałby się odbywać w pobliżu nielegalnej bazy paliw.Sprawę nagłośnił organizator protestów przeciw osiedlu TBS Jakub Olszewski. W "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin mówił, że mieszkańcy Podjuch nie otrzymali żadnej informacji w tej sprawie.- Najprawdopodobniej oznacza to dla nas kolejną poważną sprawę i kolejną walkę. Co ciekawe, ktoś widocznie sądzi, że Podjuchy mają stać się terenem przemysłowym, i to takim, który leży od 250 do 300 metrów od zabudowań i domów mieszkalnych - podkreślał Olszewski.Także Rada Osiedla nie została o tym poinformowana - dodała jej przewodnicząca Joanna Kopeć: - Mieszkańcy faktycznie teraz są na tyle czujni, że sprawdzają regularnie Biuletyn Informacji Publicznej różnych urzędów. To właśnie dlatego taka decyzja została odnaleziona wczoraj w godzinach bardzo późnowieczornych.Radny PiS Krzysztof Romianowski zapowiedział "zestaw interpelacji" do prezydenta miasta. Mieszkańcy Podjuch nie wykluczają kolejnego protestu.