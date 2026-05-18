Zakład utylizacji jednostek pływających w Podjuchach rozpocznie pracę w przyszłym tygodniu

Zakład utylizacji jednostek pływających w szczecińskich Podjuchach ma zacząć działać w przyszłym tygodniu.

Zakład w okolicach ulicy Szklanej ma prowadzić gdańska firma Rezor. Skontaktowaliśmy się z jej prezesem. Henryk Łukowicz zapewnia, że wbrew pojawiającym się w przestrzeni publicznej negatywnym opiniom, jego intencje są czyste, a prowadzone na miejscu prace będą sprzyjać zarówno mieszkańcom, jak i środowisku.- My praktycznie 100 proc. oddajemy do huty. To jest surowiec dla nas. Wiadomo, że nie robię tego tylko dlatego, że lubię Szczecin czy kocham środowisko, bo to by było zbyt empatyczne, ale chodzi o to, że po prostu ja widzę w tym interes, ale ktoś to musi zrobić - mówi Łukowicz.Z kolei rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie Michał Ruczyński, zapewnił nas, że inspektorzy będą kontrolować działalność w Podjuchach.- My jako Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska będziemy przyglądać się temu, ale też podobnym przedsiębiorstwom, które działają na terenie Szczecina i naszego województwa. Będziemy sprawdzać, czy procesy przetwarzania i magazynowania odpadów są realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami - mówi Ruczyński.Jak poinformował nas Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, tylko w Kanale Odyńca na tzw. postojowisku barek znajduje się kilkadziesiąt wycofanych z użycia jednostek. Ponad połowa z nich ma należeć do niemieckich armatorów.