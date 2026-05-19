Odcinkowy pomiar prędkości na A6 zawyżał odczyty? Kierowcy alarmują o lawinie mandatów

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A6 – między węzłami Szczecin Dąbie i Rzęśnica - miał zawyżać prędkość pojazdów. O sprawie alarmują kierowcy ciężarówek, mówił o niej także w "Rozmowie pod Krawatem" Rafał Kubowicz ze szczecińskiej Konfederacji.

Sprawa prawdopodobnie nie dotyczy tylko TIR-ów, ale w przypadku ciężarówek, które jeżdżą na tempomatach, temat wyszedł najszybciej. Trzykilometrowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A6 pod Szczecinem został uruchomiony przed majówką, a kilka dni później ze względu na błędy w kalibracji miał zostać wyłączony.





Sprawa wyszła na jaw teraz, bo do firm transportowych spływa lawina wniosków o wskazanie kierowców w celu wlepienia mandatów - wyjaśniał Kubowicz.





