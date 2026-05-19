Odcinkowy pomiar prędkości na A6 zawyżał odczyty? Kierowcy alarmują o lawinie mandatów

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A6 – między węzłami Szczecin Dąbie i Rzęśnica - miał zawyżać prędkość pojazdów. O sprawie alarmują kierowcy ciężarówek, mówił o niej także w "Rozmowie pod Krawatem" Rafał Kubowicz ze szczecińskiej Konfederacji.
Sprawa prawdopodobnie nie dotyczy tylko TIR-ów, ale w przypadku ciężarówek, które jeżdżą na tempomatach, temat wyszedł najszybciej. Trzykilometrowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A6 pod Szczecinem został uruchomiony przed majówką, a kilka dni później ze względu na błędy w kalibracji miał zostać wyłączony.
Sprawa wyszła na jaw teraz, bo do firm transportowych spływa lawina wniosków o wskazanie kierowców w celu wlepienia mandatów - wyjaśniał Kubowicz.
- Ten pomiar źle wskazywał prędkość ciężarówek. Zawyżał o około 8 km/h. I mówimy tutaj o bardzo dużej skali, bo to są tysiące samochodów, które jeżdżą dziennie i bardzo dużo poszkodowanych kierowców. Ze Szczecina najwięcej, ponieważ połapali po kilka takich wezwań - mówił Rafał Kubowicz.
Wygląda to tak, jakby odcinkowy pomiar prędkości przez prawie tydzień zawyżał wyniki o około 10 proc. Zdaniem Rafała Kubowicza - kierowcom osobówek, którzy dostaną mandat za przekroczenie prędkości na A6 na przełomie kwietnia i maja, powinna zapalić się czerwona lampka.
- Apeluję o to do słuchaczy, którzy dostaną wezwania z tego okresu, żeby to sprawdzili i odwoływali się. Wielki blamaż ministerstwa, w ogóle odcinkowych pomiarów. Sprawa na pewno będzie duża. Mam nadzieję, że ministerstwo, minister Klimczak, minister Marchewka, odniosą się do tych spraw - mówił Kubowicz.
Będziemy do tematu wracać, m.in. w naszej audycji interwencyjnej "Czasie Reakcji" (poniedziałek-piątek, po godzinie 12:00), czekamy także na komentarz z ministerstwa.
Nasz gość mówił dziś też m.in. o Strefie Czystego Transportu czy zamknięcia ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie. Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.
Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" w środę o godz. 8.30 przyjął Marek Duklanowski, radny Prawa i Sprawiedliwości.
Edycja tekstu: Michał Król
Sprawa wyszła na jaw teraz, bo do firm transportowych spływa lawina wniosków o wskazanie kierowców w celu wlepienia mandatów - wyjaśnia Kubowicz.