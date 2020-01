Mam swoje poglądy jak każdy, jednak nie jestem politykiem, a botanikiem - tak prof. Agnieszka Popiela komentuje zarzuty, że jest "drugą Krystyną Pawłowicz" i że "chodzi na pasku Prawa i Sprawiedliwości".

W "Rozmowie pod krawatem" prof. Popiela opowiadała, że fala hejtu, jaka wylała się na nią po tym, jak napisała, że w 1998 roku przed operacją matki w szpitalu w Zdunowie przekazała Tomaszowi Grodzkiemu 500 dolarów na "czasopisma medyczne" nie jest jej obojętna. Podobnie jak oskarżenia o działanie na czyjeś zamówienie.- To, że dostaję różne anonimy, w których życzy mi się i mojej rodzinie śmierci, to - mój Boże - trudno się tym przejmować, choć, oczywiście - nie jest to miłe. Ale jeżeli ktoś wprost mi zarzuca złą wolę i "chodzenie na pasku kogokolwiek" to po prostu mnie nie zna! Nie jestem taką osobą i - co więcej - nie ma żadnych faktów, które by to potwierdzały. Oczywiście, mam swoje poglądy jak każdy obywatel i mam do tego prawo, ale na tematy polityczne się nie wypowiadam, bo się na tym nie znam. Taka jest prawda: jestem botanikiem, a nie politykiem - podkreśliła prof. Popiela.Informacje o tym, że profesor Agnieszka Popiela była w komitecie honorowym Andrzeja Dudy przed wyborami w 2015 roku i w społecznym komitecie budowy w Szczecinie pomnika śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego są ogólnie dostępne. Popiela nigdy im nie zaprzeczała.Informację o tym, co spotkało ją i jej matkę 22 lata temu na oddziale kierowanym przez Tomasza Grodzkiego pierwszy raz upubliczniła, kiedy dzisiejszy marszałek Senatu był jeszcze radnym szczecińskiej Rady Miasta.