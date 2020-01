Kilkunastu świadków ws. korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo

Już kilkunastu świadków przesłuchano w śledztwie dotyczącym korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo. Chodzi o Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej, gdzie ordynatorem był prof. Tomasz Grodzki, obecnie marszałek Senatu.

Jak mówi Marcin Lorenc, rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, śledztwo zostało wszczęte na początku grudnia. - W toku prowadzonego postępowania prokurator przesłuchuje świadków i na dzisiaj, na podstawie zeznań, można wyodrębnić osiem zdarzeń. Trzeba zaznaczyć, że liczba tych zdarzeń nie pokrywa się z liczbą świadków, bo są sytuacje, w których o jednym czynie zeznają dwie, a czasami trzy osoby - informuje Lorenc.Prokurator Lorenc dodaje, że postępowanie wciąż prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie.- Mówimy cały czas o śledztwie wszczętym w sprawie. W toku tego postępowania prokurator nie wydał postanowienia o przedstawieniu komukolwiek zarzutów. Prokurator musi przede wszystkim wyczerpać możliwości dowodowe i dopiero wtedy będzie oceniał poszczególne zdarzenia. Będzie musiał podjąć decyzję czy są przesłanki do ustalenia, że czyny takie miały miejsce. Jeżeli tak, to czy zawierają one znamiona przestępstwa - tłumaczy Lorenc.Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki twierdzi, że nie przyjmował korzyści majątkowych od swoich pacjentów.